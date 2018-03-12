Новости по теме Ахра Бжания

Бюджет Республики Абхазия на 2016 год направлен на решение социально-экономических проблем, стоящих перед государством, отметила министр финансов Амра Кварандзия.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
26 ноября отмечается Международный день информации.
Принятый в первом чтении законопроект о градостроительной и строительной деятельности предусматривает 60 дней для общественного обсуждения проектов территориального планирования.
Депутат Народного Собрания Абхазии Ахра Бжания прокомментировал политические события конца мая - начала июня 2014 года.
Недоверие граждан Европейских стран своим СМИ в украинском вопросе свидетельствует о том, что люди понимают геополитический характер этого конфликта, сказал Ахра Бжания, комментируя международный опрос "Sputnik.Мнения", выявивший степень недоверия европейцев к ведущим СМИ своих стран по вопросу освещения украинского кризиса.
Депутаты Парламента республики приняли закон "Об увековечении памяти Первого Президента Республики Абхазия".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.