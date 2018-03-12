Новости по теме Ахра Бжания

Недоверие граждан Европейских стран своим СМИ в украинском вопросе свидетельствует о том, что люди понимают геополитический характер этого конфликта, сказал Ахра Бжания, комментируя международный опрос "Sputnik.Мнения", выявивший степень недоверия европейцев к ведущим СМИ своих стран по вопросу освещения украинского кризиса.