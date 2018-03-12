Новости по теме Алеко Гварамия

Ректор Абхазского государственного университета, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал в интервью Sputnik о том, как изменился вуз и как его превратить в национальный исследовательский университет.
Научно-образовательный форум "Инновационные условия развития науки и образования в межкультурном взаимодействии" открылся в Абхазском государственном университете в среду 9 декабря, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
В свой юбилей математик, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени за выдающиеся достижения в области науки, за личный вклад в развитие высшего образования в Республике Абхазия и подготовку высококвалифицированных кадров.
Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и ректор Государственного нижегородского инженерно-экономического университета Анатолий Шамов подписали договор о сотрудничестве двух вузов.
Конференция научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых исторического факультета АГУ состоялась в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Владислава Ардзинба.
Мауро Мурджиа в одной из старейших лондонских фирм по антиквариату нашел 4 карты, датированные 1683, 1725, 1828 и 1888 годами.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.