Новости по теме Антон Силуанов

Киев продолжает настаивать на том, что облигации, приобретенные РФ, не являются официальным долгом, хотя Международный валютный фонд признал его таковым, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Накануне премьер Украины Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату долга в $3 млрд перед Россией и приостановке выплаты по долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками.
Ранее Россия выражала готовность реструктурировать долг Украины на 3 миллиарда долларов. С этой инициативой Украина не согласилась.
Предложение минфина Украины в адрес России участвовать в реструктуризации трехмиллиардного долга не было принято. Стороны договорились о продолжении диалога.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.