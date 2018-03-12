Новости по теме Батал Кобахия

Администрация города Новый Афон презентовала карту, на которой обозначены зоны историко-культурного наследия города, впоследствии подобные проекты будут разрабатываться и в других районах Абхазии, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.