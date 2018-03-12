Новости по теме Батал Кобахия

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города, Сухумской крепости.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города - Сухумской крепости.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Заместитель министра культуры Абхазии, глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказал в интервью Sputnik о деталях работы по сохранению архитектурных памятников республики.
Опубликован государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии, подписанный Раулем Хаджимба 29 октября.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря.
Культурный сезон 2016 в Абхазии откроет международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия. Научный форум пройдет в Сухуме в апреле 2016 года.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей кавалера ордена Леона, медсестры Мзии Абухба-Сохадзе.
Международная научно-практическая конференция к празднованию Дня города Сухум "Древняя Диоскуриада" проходит в Абхазском государственном музее.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Ляли Аршба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, медсестры, посмертно награжденной орденом Леона.
О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
Глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия прокомментировал участие Абхазии в XIV Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры.
В фонд Абхазского государственного музея поступило кожаное мужское седло с серебряными украшениями.
Проекты, связанные с охраной памятников историко-культурного наследия, включены в план мероприятий культурного сезона "Россия – Абхазия" 2016 года.
Комиссия по монументальному искусству при Кабинете Министров, учитывая мнения Городского Собрания Пицунды, будет решать, относятся ли остановки к предметам охраны.
Администрация города Новый Афон презентовала карту, на которой обозначены зоны историко-культурного наследия города, впоследствии подобные проекты будут разрабатываться и в других районах Абхазии, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.
Презентация историко-градостроительного опорного плана и проекта зон охраны исторического города Анакопия-Новый Афон прошла в Администрации города в среду 8 июля.
Президент Рауль Хаджимба прокомментировал состояние храма Симона Кананита в Новом Афоне на рабочем совещании в четверг 28 мая.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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