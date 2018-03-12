Новости по теме Джансух Нанба

Второй этап организованного Министерством финансов конкурса на оснащение казначейства продолжается, заявки принимаются до 12 февраля.
Участвовать в конкурсе может любое физическое лицо, зарегистрированное в республике как индивидуальный предприниматель, и любое юридическое лицо, являющееся резидентом Абхазии и России.
За прошедший год на казначейское обслуживание переведены 15 бюджетных учреждений, в 2016 году планируется завершить процесс перехода к казначейской системе расходования бюджета, сообщили в Министерстве финансов республики.
Министерство финансов Республики Абхазия провело тестирование более 100 претендентов на работу в Казначействе республики.
Казначейская система исполнения бюджета позволит сэкономить бюджетные средства, сообщил замминистра финансов Джансух Нанба.
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