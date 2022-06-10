https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/neuchtennye-gostinitsy-i-serye-zarplaty-kak-nalogovaya-rabotaet-s-turotraslyu-v-abkhazii-1039496204.html

Неучтенные гостиницы и серые зарплаты: как налоговая работает с туротраслью в Абхазии

Неучтенные гостиницы и серые зарплаты: как налоговая работает с туротраслью в Абхазии

По данным Минтуризма Абхазии, количество средств повысилось по сравнению с прошлым годом. Но статистика учитывает не только новые гостиницы, но и те, что... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T13:00+0300

2022-06-10T13:00+0300

2022-06-10T13:31+0300

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О том, насколько увеличилось количество средств размещения в республике, почему многие туробъекты не были учтены и кто должен контролировать отрасль, рассказал в эфире радио Sputnik министр по налогам и сборам Джансух Нанба.SputnikТуризм – одна из основных отраслей, образующих бюджет Абхазии. По данным Минтуризма, количество средств размещения повысилось на 60%, а койко-мест – на 44%. Однако в статистике есть погрешности. В нее вошли не только построенные и введенные в эксплуатацию новые объекты, но и те, которые работали давно, но не были поставлены на налоговый учет."Начиналась работа еще в 2019 году, продолжилась активно в 2020 году. Министерство по налогам и сборам совместно с заинтересованными ведомствами в Гагрском районе провели серьезную работу по инвентаризации объектов размещения. Это все было непосредственно под руководством моего предшественника Даура Леонтьевича Курмазия. И по результатам работы, которая была проделана тогда, у нас был результат в части неучтенных объектов. Речь идет о вообще не учтенных объектах и об объектах, где налогоплательщики находились на патентном режиме налогообложения. В результате выявленных фактов многие из них были переведены на общий режим", – пояснил Нанба.Говорить же о том, насколько за последние годы увеличился номерной фонд в республике, пока не приходится. Таких данных попросту нет."Мы договорились, что в ближайшее время дадим развернутую информацию по увеличению объектов размещения и койко-мест в разрезе организационно-правовых форм – юрлиц и ИП. Постараемся дать данные по режимам налогообложения и по годам – что у нас было в 2020 году, в 2021 году и что мы имеем в 2022-м", – заверил Джансух Нанба."В этих цифрах опять-таки может быть погрешность – плюс-минус. Но это те данные, которых будет придерживаться налоговая служба в этом финансовом году. То есть, это те налогоплательщики, которые состоят у нас на учете", – пояснил министр.Контроль и учетВ Абхазии новые объекты размещения после открытия не всегда становятся на налоговый учет. Джансух Нанба, отметил, что этим в первую очередь должен заниматься участковый налоговый инспектор."При открытии какого-то коммерческого объекта задача инспектора состоит в оказании содействия. Он должен проинформировать, проконсультировать о нормах действующего законодательства, если есть какие-то вопросы, ознакомить с формами отчетности. Далее он должен фиксировать все, что происходит у него на участке", – считает министр.Но проблема не только в неучтенных объектах, но и в серых зарплатах, которые платят работникам туристической сферы. Бывает и такое, что налогоплательщики умышленно занижают в документах заработные платы сотрудников. Это делается для того, чтобы платить меньше налогов.По словам министра, сотрудники налоговой всегда видят, если заработная плана, указанная в декларации, в разы отличается от сумм, получаемых на руки. Тем более, что в такой небольшой стране, как Абхазия, информация распространяется очень быстро. Но при этом работодателя очень сложно привлечь к ответственности за подобные нарушения."Если мы говорим об административной, а возможно, и уголовной ответственности, то должны быть железные доказательства. А доказательством в данном случае может быть письменное заявление самих сотрудников. Но в силу нашего менталитета, в силу определенных объективных обстоятельств мы понимаем, что человек, если даже в конверте получает заработную плату, не заинтересован, он не хочет портить отношения со своим работодателем", – пояснил министр по налогам и сборам.Но, несмотря на это, добавил Нанба, с прошлого года в ведомстве занимаются этим вопросом, и уже есть "существенные результаты"."Есть налогоплательщики, которых мы тщательно проверили. Были выявлены нарушения в других областях ведения хозяйственно-финансовой деятельности, были применены соответствующие финансовые санкции. Здесь самое главное не то, что мы пугаем кого-то, самое главное, чтобы наши граждане, налогоплательщики понимали, что речь идет о поступлениях в бюджет нашего родного государства. И, занижая заработную плату, налогоплательщик тем самым создает себе проблемы", – заключил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/glavnyy-chetverg-chuaz-o-tursezone-v-novom-afone--1039484013.html

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абхазия, новости, министерство по налогам и сборам абхазии, джансух нанба, курортный сезон