Новости по теме Савелий Читанава

В этом году в республике установили полный запрет на заготовку хвойных деревьев к Новому году.
Представители Королевского ботанического сада Кью в Лондоне готовы профинансировать летнюю экспедицию в Абхазии.
Необходима серьезная подготовка к борьбе с огневкой перед весенней вегетацией самшита.
Пораженные огневкой самшитовые насаждения в Пицунде и ущелье реки Бзыбь были еще раз обработаны спустя три месяца. Об этом рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава сказал, что очаги поражения самшита обнаружены вдоль Рицинской трассы.
В ходе встречи комиссии по борьбе с огневкой обсудили текущую ситуацию и проведение дальнейших работ по лечению самшита.
Специалисты завершили первый этап лечения колхидского самшита в Пицунде.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказали Sputnik, почему в некоторых столичных домах из крана течет вода голубого цвета.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава прокомментировал проблему складирования и необходимость переработки мусора в стране.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава рассказал об экологической обстановке в республике во Всемирный день окружающей среды.
Воздействие гербицидами неэффективно, а последствия борьбы с помощью китайского жука эулофита недостаточно изучены.
В Красную книгу Абхазии войдет около 370 видов растений, включая все эндемики.
Работа над реализацией проектов "экологических коридоров" между Россией и Абхазией продолжится.
Положение о лицензировании промышленной добычи водных биоресурсов принято единогласно на заседании Кабинета Министров во вторник, 31 марта.
Жители города Гагра выступили на митинге в понедельник с требованием прекратить промысел рыбы турецкими сейнерами у берегов Абхазии.
Деревья камфорного лавра обрезаны с разрешения Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.