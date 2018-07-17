"Спасибо, что не бросили": обманутые туристы из России встретились в Абхазии

Больше двухсот семей из России, которым интернет мошенники продали "липовые" путевки на курорты Абхазии, к середине лета бесплатно приняли в республике. Поиску жилья и размещению этих людей весь свой отпуск посвятила москвичка Оксана Черникова, которая сама попала в хитрые "сети" аферистов.

Как прошло знакомство обманутых туристов с Черниковой в одной из гостиниц поселка Цандрипш, почему некоторые не верят в ее бескорыстность, и в каких условиях отдыхают гости страны, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Верю и не верю

Информационное агентство Sputnik Абхазия организовало встречу обманутых туристов с Оксаной Черниковой, которая уже больше месяца находит для них бесплатное жилье на курортах республики.

Десятки семей удалось пристроить в частную гостиницу в поселке Цандрипш Гагрского района, куда мы и отправились, прихватив по дороге Оксану и ее "звонкую" дочь Есению.

"С 15 июня я пристроила больше 200 семей. Ажиотаж уже прошел, но все еще немало семей, которым тоже надо помочь. В гостинице "Арарат", куда мы сейчас едем, постоянный поток людей. Одних провожают и сразу же заселяют других", — рассказала Черникова.

Через несколько сот метров от центра Цандрипша, свернув на проселочную дорогу, вдали мы увидели гостиницу, отдаленно напоминающую своей архитектурой замок. Там нас уже ждали владельцы туробъекта Арарат Карагозян и его невестка Джульетта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гостиница в Цандрипше, в которой остановились пострадавщие туристы

"Пока все на море. Надо будет немного подождать. Присаживайтесь, я вам сейчас сварю кофе", — предложила гостеприимная Джульетта Карагозян.

Погода была пасмурной, и отдыхающие не торопились возвращаться с пляжа. От томительного ожидания Оксана "распереживалась". В ее словах чувствовались волнение и стеснение, которые она испытывала в тот момент.

"А вдруг они подумают, что я приехала выпрашивать благодарность? Может, они нас не правильно поймут?" — накручивала себя Черникова.

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Как выяснилось позже, ее волнение было не без повода. Первое знакомство прошло далеко не так, как мы себе это представляли. Марина из Перми сначала не поверила, что Оксана и Ксюша, с которой она общалась в интернете и договаривалась о бесплатном размещении в Абхазии, это один и тот же человек. Марина также заподозрила Черникову в том, что делает она все это не по доброте душевной, так как, призналась пермячка, она сама не стала бы тратить свое время на помощь незнакомым людям.

"Помните, по дороге сюда я вам об этом говорила? Почему-то многие думают, что я связана с этими мошенниками", — огорченно подметила Оксана.

После нескольких минут беседы и объяснения того, что никто, кроме мошенников, не виноват в проблеме обманутых россиян, Марина все-таки решилась поблагодарить Оксану, подчеркнув, что ее обида на Абхазию так и не прошла.

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Последующие знакомства были намного позитивнее, и на лице Оксаны, наконец, появилась улыбка. Пенсионерки из Воронежа, которые год откладывали деньги на поездку, были счастливы тому, что к ним проявили заботу и внимание.

"Это, конечно, был настоящий шок, когда внесли полную предоплату за бронь и узнали о том, что все это обман. Обратились в "Гильдию отельеров Абхазии" к Игорю Жигуну, и за неделю до поездки нам сообщили адрес, где нас готовы принять. Очень довольны проживанием, питанием и хозяевами. Оксана, а вам отдельное спасибо, дай вам Бог здоровья", — сказала Валентина Савченко из Перми.

Трогательная встреча состоялась между Оксаной и гостями из Воронежа, до отъезда которых оставался всего один день.

"Спасибо, что вы нас не бросили", — сказала Марина Курочкина, приобняв Черникову.

Глава семейства Алексей Глущенко, несмотря на то, что их дружная компания потеряла больше 50 тысяч на фальшивых путевках, не пожалел о своем седьмом по счету приезде в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пострадавшие туристы

"Всякое в жизни бывает. Мы на Абхазию не в обиде. Живы будем, как говорится, в следующем году обязательно еще раз приедем", — поделился планами россиянин.

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Судмедэксперт, офицер запаса, преподаватель социологии и музыки в одном лице – в таком составе приехали в республику семьи Селивановых и Пинягиных из Перми, преодолев около трех тысяч километров на личном автомобиле.

"Спасибо за работу. Все было сделано оперативно", — сдержанно и военным "слогом" поблагодарил Оксану Павел, который вышел на обед в "веселой" майке с надписью "кто не работает, тот ест".

Его супруга Светлана рассказала, что после случая с аферистами, они рассматривали другие туристические направления, но появилась Черникова, благодаря которой им все же удалось посетить Абхазию, где в последний раз они отдыхали еще подростками.

Пермяки обратили внимание на то, как изменилась республика за последние десятилетия. Разницу между довоенной и Абхазией современной, не заметить, конечно же, было сложно, но природа ее, отметили гости, осталась такой же неповторимой. Они также отметили преимущества от путешествия на личном транспорте, что позволило им за короткий срок увидеть основные достопримечательности и посетить несколько городов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пострадавшие туристы

Вкусно, красиво и весело

Все без исключения постояльцы этой цандрипшской гостиницы, с которыми нам удалось пообщаться, довольны условиями проживания. В их номерах есть кондиционер, кабельное телевидение, душевая комната и бесплатный доступ к вай-фай.

Особый восторг они выразили по поводу кухни, состоящей из привычных для них русских и европейских блюд. Оно и понятно. Далеко не каждый организм иностранца готов "переварить" острые национальные блюда абхазов.

"Честно говоря, мы дома так не едим. Все очень вкусно и боюсь, что уедем отсюда, изрядно набрав вес", — поделилась Анастасия Андреева из Чувашии, которая впервые приехала в Абхазию с супругом, двумя детьми и сестрой.

На обед гостям подали наваристый борщ, макароны с подливой, овощной салат и компот из фейхоа. Все продукты покупают на местном рынке, и они всегда свежие, подчеркнула Джульетта, подавая блюда на стол.

"На завтрак у нас каши, яичница, блинчики, пироги, чай. Каждый день по-разному. На ужин у нас идут вторые блюда с салатами и компотами", — ознакомила с домашним меню хозяйка.

Устоять перед такими вкусностями не смог даже самый привередливый член семьи Андреевых – трехлетняя Юлия, которая, по словам родителей, уплетает еду за обе щеки.

Жители Чебоксар рассказали, что в выборе места отдыха они прислушались к мнению знакомых и отзывам пользователей интернета. Экскурсионные маршруты подготовили заранее. Под впечатлением остались от похода в горы и от Аацынского водопада.

"У нас, к сожалению, такого воздуха, моря и зелени в таком количестве нет. Буду советовать друзьям. Хотя бы раз в жизни надо сюда съездить, чтобы посмотреть на доброжелательных людей, чистую воду, живую рыбу и буйную природу", — поделился впечатлениями Дмитрий.

Средства, которые они потеряли на неудачной сделке, отметил он, были заработаны нелегким трудом. Дмитрий — владелец шиномонтажной мастерской, каких в Чебоксарах десятки. Его супруга – домохозяйка, и деньги в дом пока приносит только глава семейства.

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Андреевы поделились информацией, которую они получили в полиции Чебоксар о том, что их деньги и еще одной семьи из Чувашии переведены на счета немецких банков. Как блюстителям закона удалось узнать об этом и что это даст в итоге, ответить затруднились.

После сытного обеда дети ринулись играть на обустроенную для них площадку во дворе гостиницы. Самые взрослые залезли на батуты и весело прыгали, те, кто поменьше — забрались на горки и качели. Пустым оставался лишь надувной бассейн. Подозреваю, что в солнечную погоду к нему выстроилась бы очередь.

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Всем рады, всех примем

У веселого, с поистине кавказским чувством юмора Арарата Карагозяна большая семья. Он и его супруга Сусана воспитали и вырастили двоих сыновей, которые уже женаты, но внуками успел порадовать родителей только старший из них. Слова "забота" и "гостеприимство" в их семье имеют особое значение, что ощущают все гости их дома.

Майор Абхазской армии Арарат Карагозян услышал об авантюре интернет мошенников по одному из российских телеканалов. Спустя некоторое время с его невесткой связались сотрудники Минтуризма Абхазии и попросили помочь обманутым семьям, в чем они отказать не смогли.

"Жалко ведь людей. Работают годами, чтобы несколько дней провести на отдыхе. Если есть такая возможность, почему не помочь им. Мне бы очень хотелось, чтобы все знали о том, что в Абхазии живут добрые и отзывчивые люди", — поделился владелец гостиницы.

Тепло попрощавшись и еле избежав тоста на дорожку, выдвинулись в сторону Гагры, где сейчас живет Оксана Черникову и ее дочь. По пути россиянка поделилась впечатлениями от встречи с "подопечными" и сказала, что в целом довольна тем, как все прошло, но неприятный осадок от слов одной из туристок у нее остался.

"Как я уже говорила, многие думают, что я и некоторые представители абхазского турсообщества связаны с мошенниками или мы продвигаем эти гостевые дома. Это ведь неправда. Большинство, конечно, с благодарностью относятся ко всему, что я делаю, но немало и тех, кто после отдыха просто отписывается от меня в соцсетях без лишних слов", — с обидой отметила Черникова.

По стечению неприятных обстоятельств, связанных все с теми же аферистами, в Абхазии Оксана познакомилась с большой семьей Пупковых с Урала. Живут они в одной частной гостинице в Гагре.

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История того, как россияне попали в "сети" мошенников, практически, ничем не отличается от других. Польстились на скидку в 20% и оплатили полную стоимость проживания с надеждой на то, что астматический бронхит, которым болеют оба их ребенка, отступит перед морским и чистым воздухом Абхазии.

"Мы приехали с Урала. У нас очень холодно, и постоянно идут дожди. У одного ребенка бронхит, у второго бронхит… А ваш климат очень благотворно влияет на их здоровье, и поэтому на первом месте для нас море", — сказала Оксана Пупкова, которая работает специалистом по нормированию и оплате труда в одной из организаций города Бакал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Семья Пупковых из города Бакал на отдыхе в Абхазии

Несмотря на то, что в Абхазии россиян разместили бесплатно, деньги на дорогу им пришлось занимать у друзей. Непредвиденные финансовые расходы внесли серьезные коррективы в план отпуска, призналась семейная пара.

Жители Урала не теряют надежды на то, что их честно заработанные деньги к ним еще вернутся, но возмущены тем, что некоторые "липовые" сайты пансионатов Абхазии все еще работают. Упрекнули профильные органы России в недостаточных мерах в этом направлении.

Оксана Черникова открывает свою тетрадь, в которой уже набралось больше двухсот фамилий и около 70 гостиниц, пансионатов и частных домов от Цандрипша до Сухума, где согласились принять обманутых туристов из России.

"В июне разместили всех, кто ко мне обратился. В июле тоже особых проблем не должно возникнуть. Пока под вопросом только август и сентябрь. Во-первых, разгар сезона, а во-вторых – некоторых приходится самой разыскивать, чтобы "заставить" их отдохнуть. Номер у меня все тот же +79407164848, и каждый может звонить, писать по нему в любое время. Я буду рада помочь", — сказала Черникова.

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Оксана находится в Абхазии уже месяц, и за это время ей всего несколько раз удалось отвлечься от волонтерской деятельности и сходить на море. Скоро должен приехать ее супруг, и она надеется, что сумеет найти для него время и вместе провести полноценный отпуск.