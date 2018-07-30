"Курортные флюиды" и единение с природой: политолог рассуждает о туризме в Абхазии

Политолог Николай Трапш в интервью Sputnik рассказал о положительных сторонах развития туризма в Абхазии и что, по его мнению, можно совершенствовать.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Укоренившаяся в сознании многих абхазов мысль, что туристы будут несмотря ни на что приезжать в Абхазию ради красивой природы, в современных условиях глобализации совершенно не работает, сказал политолог Николай Трапш в интервью на радио Sputnik Абхазия.

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"Сейчас, при наличии средних финансовых возможностей выбор все равно есть, нужно включаться в конкуренцию и показывать себя с презентабельной стороны. У меня буквально в прошлом году была возможность побывать в Пицунде осенью, тогда город был просто "вымершим", практически ничего не работало. Я стабильно уже третье лето приезжаю в Пицунду. В летнее время, конечно, жизнь очень интенсивная и оживленная, с точки зрения самого движения туристов, моря, классического отдыха, с другой стороны, Пицунда — это не только классический отдых, это еще и возможность для культурной программы, потому что с каждым годом все шире и шире спектр концертных программ, которые предлагаются — это и органная музыка, и национальная музыка, приезжают самые разные исполнители, коллективы", — добавил он.

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Он подчеркнул, что в Пицунде есть возможность переключиться с традиционной модели отдыха, которая не свойственна обычным курортным зонам.

"Для Пицунды — это хороший притягивающий фактор. Сама атмосфера мне очень нравится несмотря на огромное, на мой взгляд, количество людей. Мне кажется, что курорт заполнен и самое главное, что все в хорошем настроении, большинство довольны отдыхом судя по разговорам, видно, что существует комфортная ментальная атмосфера, в которой приятно находиться", — заметил Трапш.

Николай Трапш рассказал, что приезжая в Абхазию из Ростова, где он живет и работает, он в большей степени отдыхает в семейном кругу. Обычно посещает Новый Афон, так как ему нравится атмосфера этого курортного места.

"Сама атмосфера города мне очень нравится не столько с точки зрения насыщенности курортными флюидами, а с точки зрения того, что можно найти место, где будет тихо, спокойно и можно просто перевести дух, восстановиться, подумать. Очень люблю ущелье, которое ведет к келье Симона Кананита, люблю присесть на камешек у речки, просто послушать воду, подышать воздухом и напитаться позитивной энергией. В Пицунде тоже можно найти уголки, где можно побыть наедине с собой, сочетание горного воздуха и морского воздуха всегда дает покой и умиротворение", — отметил Трапш.

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Что касается туристических маршрутов, политолог признался, что он не большой любитель группового туризма в любых его формах.

"Для меня это средство доставки к месту, по большому счету, все остальное интересно, но фоном к собственным ощущениям, восприятию. В любом случае, куда бы я не попадал, мне везде комфортно", — говорит он.

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Друзья и знакомые, с которыми Николай общается в Ростове, предпочитают, приезжая в Абхазию, останавливаться в Гагре. По мнению политолога, в данной ситуации начинает работать имидж города, в который приезжает турист, то есть люди должны понимать, что город достоин посещения не только из-за достопримечательностей, что там можно комфортно отдохнуть.

"Дальше формируется определенный имидж, к примеру, если ехать в Новый Афон, то это город, в который можно приехать по разовой путевке, думают туристы, посмотреть пещеру, монастырь, то есть не город для отдыха. Например, я знаю, что там можно и отдохнуть комфортно, но очень многие и представления об этом не имеют", — сказал Николай Трапш.

© Sputnik Томас Тхайцук Вокруг Гагры

Места отдыха в Абхазии постепенно меняются и начинают отвечать более высоким стандартам, поделился он своими наблюдениями.

"Точно могу сказать, что есть несколько гостиниц в Новом Афоне, где даже есть замкнутый цикл с точки зрения питания, проживания и всего остального и расположены очень комфортно. Другое дело, что я о них узнал только потому, что проехал мимо, а потом прошел обратно, образно говоря", — сетует на низкий уровень информированности Трапш.

Он не разделяет рассуждений о том, что цены на курортах Абхазии высокие.

"Они высокие и в Адлере, и в Сочи, и по всему Краснодарскому краю. Другое дело, что ресурсы Абхазии несопоставимы с теми ресурсами, которые вкладывались, к примеру, в Сочи. Я помню разницу между транспортной инфраструктурой, которая там была и которая есть сейчас. К сожалению, в Абхазии сейчас таких средств нет, чтобы это все создавать, но, есть люди которые стремятся сделать все на уровне высоких стандартов", — считает он.

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По словам Николая Трапш, сложности с развитием инфраструктуры связаны и с тем, что Абхазии сложно конкурировать с большими отелями Турции и Крыма, которые рассчитаны на интенсивный поток туристов. А большой поток туристов, отметил политолог, подразумевает больше средств и возможностей для совершенствования инфраструктуры.

Несмотря на это, республика с каждым годом развивается и идет по пути наращивания своего туристического потенциала, заметил он.