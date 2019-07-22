Проездной до моря: продажи "Единого билета" в Абхазию стартуют 23 июля

"Единый билет" в Абхазию поступит в продажу с 23 июля, а перевозки начнутся уже с 24 июля. В 2018 году для поездки в Абхазию "Единым билетом" воспользовалось более двух тысяч пассажиров.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. "Единый билет" вновь будет работать в Абхазии, сообщила на радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной компании Елена Лосева.

"Единый билет" в Абхазию поступит в продажу с 23 июля, а перевозки из Сочи в республику начнутся уже с 24 июля. Пассажиры, которые хотят воспользоваться услугой, могут выбрать один из пяти городов Абхазии: Гудауту, Новый Афон, Гагру, Пицунду и Сухум.

Пассажиры, которые путешествуют на поезде или самолете до Сочи, из любого города России могут приобрести дополнительный билет на автобус к имеющемуся железнодорожному или авиационному. Таким образом, они могут доехать до пяти городов в Абхазии и обратно.

"24 июля уже начнутся перевозки с пересадкой на железнодорожном вокзале в Адлере и в аэропорту Сочи. Если человек давно запланировал поездку в Абхазию и имеет уже билет на самолет или поезд до Сочи, то он может просто докупить автобусный билет в Абхазию. Для нас важно, чтобы у человека не было вопросов по маршруту. Он может сесть в автобус на железнодорожном вокзале в Адлере или в аэропорту в Сочи. Мы соединяем два вида транспорта", – рассказала Лосева.

Ежедневно в Абхазию из Сочи будет восемь автобусных рейсов. Последний рейс в республику уходит в 21:00.

"По сравнению с прошлым годом почти ничего не поменялось. Пункты посадки и высадки те же, города те же, цены те же. Но в расписании стало не девять рейсов, а восемь. Время в расписании откорректировали для удобства. В прошлом году было еще одно ночное отправление после 21:00. Но оно не пользовалось популярностью, и мы его убрали", – пояснила пресс-секретарь Единой транспортной службы.

"Единый билет" с железнодорожной составляющей можно купить на сайте РЖД и в железнодорожных кассах, "Единый билет" с авиационной составляющей реализуется во всех авиакассах и на порталах по продаже авиабилетов.

Проект "Единый билет" финансируется из бюджета Российской Федерации. Половину стоимости билета оплачивает государство. То есть пассажир покупает билет по более низкой цене. Субсидии возмещают часть затрат на организацию туристических перевозок в прямом смешанном сообщении на воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в Республику Абхазия в обоих направлениях.

Стоимость проезда осталось прежней. Из Сочи в Гагру можно доехать за 380 рублей, в Пицунду – за 420 рублей, в Гудауту – 460 рублей, в Новый Афон – 520 рублей и в Сухум – 560 рублей. Такая же стоимость и в обратном направлении.

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