Абхазия заняла второе место в рейтинге загранпоездок россиян

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Абхазия заняла вторую строчке в списке стран, в которые выезжали граждане России с января по июнь 2019 года, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

Лидером выездного туризма стала Турция.

"В "общем зачете" (по числу выехавших граждан, без учета характера потока), лидерами топ-5 по выезду в первом полугодии 2019 года стали такие страны, как Турция (2 741 934 поездки, прирост +16,13% в годовом выражении), Абхазия (1 857 602 поездки, +5,8%), Финляндия (1 797 407 поездки, +5,17%), Казахстан (1 490 519 поездок, +7,34%) и Китай (1 208 335 поездок, +15,8%)", - говорится в сообщении.

Далее в рейтинге следуют Украина, Эстония, Германия, Таиланд и Грузия.

Всего россияне в январе-июне 2019 года совершили 21 миллион 212 тысяч поездок за рубеж. Это на 6,67% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сервис "Яндекс.Путешествия" подсчитал, что Абхазия лидирует в поисковых запросах россиян, ищущих место для отдыха в странах ближнего зарубежья. При этом Абхазия также вошла в топ-10 зарубежных стран для отдыха россиян, республика заняла восьмую строчку рейтинга.

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