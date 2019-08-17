Полный восторг: кадеты из Южной Осетии рассказали об отдыхе в Абхазии

Учащиеся Кадетской школы Минобороны Южной Осетии отдыхают в Абхазии с 13 августа и уже посетили несколько достопримечательностей республики.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дети, приехавшие из Южной Осетии на отдых в Абхазию, в восторге от республики, сказала в интервью Sputnik завуч по воспитательной работе Кадетской школы Минобороны Южной Осетии Нэя Цховребова.

За пять дней нахождения в Абхазии, для детей организовали обзорную экскурсию по Сухуму, они побывали в Ботаническом саду и питомнике обезьян, прошлись по столичной набережной.

"Вчера мы ездили в Новый Афон, посмотрели новоафонскую пещеру, побывали в госдаче и монастыре", - рассказала Нэя Цховребова. Была намечена поездка на озеро Рица в субботу, однако дождливая погода внесла свои коррективы, заметила руководитель группы.

Большинство детей приехали в Абхазию в первый раз, и они под большим впечатлением от доброжелательности, которое есть по отношению к ним в республике, сказала Цховребова.

"Я прослезилась, когда мы зашли в Ботанический сад, когда нас встретили как родных, конечно ни о какой плате за экскурсию речь не шла. Такие поездки очень важны, так как мы дружественные народы и должны приобщать детей. Нужно, чтобы и ваши дети приезжали к нам. Мы все видели и знаем, а наши дети могут не знать, что сблизило и объединило наши народы, поэтому эти контакты очень нужны", - уверена она.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Завуч Кадетской школы по воспитательной работе Нэя Цховребова

За оставшиеся пять дней пребывания в Абхазии планируется посещение озера Рица и других достопримечательных мест республики, поделилась Нэя Цховребова.

"Безусловно, у нас море впечатлений, эмоции зашкаливают, очень красивые места здесь. Буквально вчера мы посетили новоафонскую пещеру, монастырь, все безумно красиво. У вас большое гостеприимство, добрые люди, которые хорошо к нам относятся", - сказала ученица 11 класса кадетской школы Мария Алборова.

Марию поддержал Сослан Колиев, который заметил, что побывав впервые в Абхазии хочется сюда вернуться еще раз.

"Мне очень понравился Ботанический сад, мы там гуляли, и конечно здесь красивое море", - заметила Алана Кудаева.

В Абхазию приехали дети, показавшие отличные результаты в учебе, победители республиканских олимпиад и дети-сироты, всего на отдых приехало 11 детей, учащиеся 9, 10 и 11 классов. Отдых для детей был организован в рамках плана воспитательной работы учреждения при финансировании Министерства обороны Южной Осетии.

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