Пицунда в лидерах: подведены итоги перевозок по "Единому билету"

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Пицунда стала самым популярным городом Абхазии среди пассажиров, воспользовавшихся "Единым билетом", рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Елена Лосева.
Перевозки по "Единому билету" из России в Абхазию в 2019 году начались 24 июля и завершились 30 сентября.
"Всего по "Единому билету" было перевезено 1004 пассажира в Абхазию и из Абхазии. Самым популярным городом среди тех, кто воспользовался этой услугой, стала Пицунда – в общей сложности 412 человек въехали и выехали из этого города по "Единому билету", - отметила Лосева.
Она добавила, что вторым городом по популярности среди тех, кто приобрел "Единый билет", стала Гагра – 396 пассажиров, на третьем месте Сухум - 92 человека.
Возобновление перевозок по "Единому билету" в Абхазию запланировано на 30 апреля 2020 года, но, по словам Лосевой, эта дата может быть подкорректирована ближе к этому времени.
"Мы стараемся заблаговременно информировать о старте продаж. На сегодняшний день в планах остаются перевозки в пять городов Абхазии и стоимость "Единого билета" пока остается неизменной", - сказала Лосева.
"Единый билет" можно приобрести в авиационных и железнодорожных кассах России, на сайте РЖД, на порталах по продаже авиабилетов, а также в железнодорожных кассах Абхазии.
От аэропорта или вокзала Сочи по "Единому билету" можно добраться до пяти городов Абхазии: Гудауты, Нового Афона, Гагры, Пицунды и Сухума. Также осуществляются и обратные рейсы.
Автобусы курсируют от железнодорожного и авиавокзала Сочи и обратно почти круглосуточно, с 0:00 до 21 часа. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.
Из Сочи в Гагру можно доехать за 380 рублей, в Пицунду – за 420 рублей, в Гудауту – 460 рублей, в Новый Афон – 520 рублей и в Сухум – 560 рублей. Такая же стоимость и в обратном направлении.
Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.
Вернуть неиспользованный талон можно не позднее чем за 12 часов до поездки автобусом, с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 61 рубль 60 копеек.
Воспользоваться услугой "Единый билет" можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот.
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