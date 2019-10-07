Услышать туриста: как решить проблемы гостиничной отрасли Абхазии

Почему для одних участников турбизнеса прошедший сезон в Абхазии стал удачным, а для других нет, какие проблемы существуют в гостиничном секторе и как их решать, рассказал на радио Sputnik Абхазия президент гильдии отельеров республики Астамур Ахба.

Sputnik

Туристический сезон в Абхазии практически завершился. Однако большинство туробъектов республики не могут похвастаться хорошими результатами и высоким потоком отдыхающих.

"Есть отели, которые очень хорошо поработали и показали хорошие результаты по турпотоку. Но таких отелей, к сожалению, в Абхазии мало. Потому что качественная услуга – большие вложения, кропотливая работа. У одних есть такие возможности, у других нет. Если говорить о гостиницах Абхазии в целом, то около 50% гостиниц предоставляют не самые качественные услуги", – констатировал президент гильдии отельеров Абхазии Астамур Ахба.

Причин неудачного сезона, по словам Ахба, несколько. В первую очередь, многие гостиницы и отели нуждаются в ремонте. Если не будет комфортабельных номеров, то, как следствие, спрос на туробъект снижается.

Вторая причина в том, что большинство гостиниц и отелей в республике закрываются на зимний период сразу после летнего сезона.

"Но, если даже невозможно заселять в гостиницу людей и зимой, это не значит, что нужно приостанавливать работу объекта. Сотрудники гостиниц в течение зимы должны взаимодействовать со своими потенциальными клиентами. Есть понятия "раннее бронирование", "скидки". Все это приятно туристу", – подчеркнул Астамур Ахба.

Многие туробъекты сотрудничают с системой интернет-бронирования отелей Booking. Но этого мало – нужно создавать собственные сайты и странички в соцсетях, в которых они могли бы поддерживать связь с потенциальными клиентами, уверен Ахба.

"Сайты и странички гостиниц и отелей постоянно нужно обновлять. Если информация не обновляется, то интереса к той или иной гостинице у туристов не будет", – пояснил Ахба.

Еще одно условие удачного турбизнеса – постоянный анализ потребностей и пожеланий туристов.

"Проблема в том, что во многих гостиницах не проводят анализ, что нужно туристу, в каких услугах он нуждается. Нужно проводить мониторинг, собирать информацию. Если всего этого не делать, если не учитывать потребности и пожелания туриста, то ситуация может усугубиться. Те отели, в которых были учтены пожелания туристов, в этом году приняли много гостей, там сезон удался", – сказал Ахба.

Но менять нужно не только подход людей, задействованных в турбизнесе, но и подход государства к этой отрасли.

"Государственная политика по отношению к турбизнесу должна измениться. Налоги должны быть другие. Должны быть строгие стандарты, которым гостиницам необходимо соответствовать. Если не пойти по такому пути, то возникнет перманентный кризис в туристической отрасли", – добавил президент гильдии отельеров.

Встречи и обсуждения

Астамур Ахба отметил, что гостиничный бизнес постоянно меняется. Поэтому необходимо проводить постоянные встречи, круглые столы, на которых эксперты и люди, задействованные в туротрасли могли обсуждать насущные проблемы, тенденции, а также делиться опытом.

"Мы планируем проводить встречи с людьми, которые задействованы в этой отрасли, чтобы обсуждать проблемы и новые тенденции. Скоро должен состояться круглый стол по итогам курортного сезона, понравился ли туристам отдых в Абхазии, какие есть проблемы и что нужно делать на будущее. Если мы не сможем удовлетворить потребности туриста, если наше гостеприимство будет не на должном уровне, то количество туристов значительно сократится", – добавил Ахба.

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