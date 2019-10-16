Рекомендуем к посещению: российские журналисты поделились впечатлениями об Абхазии

Круглый стол с участием руководителей Министерства по курортам и туризму Абхазии, Союза журналистов Абхазии и представителей российских региональных СМИ на тему "Продвижение курортов Абхазии в СМИ", прошел в Сухуме во вторник 15 октября.

Увидеть Абхазию и честно о ней рассказать всему миру – с такой целью в республику приехали члены Альянса руководителей региональных СМИ России. За несколько дней журналисты смогут сами ознакомиться с туристическим потенциалом курортов Абхазии, оценить уровень инфраструктуры, познакомиться с культурой и историей народа, чтобы потом поделиться впечатлениями со своими читателями.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Туризм – основа экономики

В первые дни пресс-тура журналисты успели изучить туристический потенциал западной части республики. По словам министра по курортам и туризму Абхазии Автондила Гарцкия, корреспондентам и главным редакторам изданий будет дана возможность познакомиться и с восточной Абхазией.

Гарцкия подчеркнул важность освещения туристического потенциала Абхазии в российских СМИ, так как туризм, наряду с экспортом сельхоз продукции, составляет основную часть экономики страны. Кроме того, туризм в республике рассматривается и с точки зрения предоставления рабочих мест, в этой сфере занято около 25 тысяч человек, добавил министр.

"В связи с этим наша главная задача на данный момент донести информацию о курортах Абхазии до регионов России, в особенности до молодого поколения, которое мало знает о том, что существуют такие города как Гагра, Пицунда. Мы хотели бы, чтобы вы рассказали о том, что вы увидели в Абхазии", - сказал Гарцкия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Круглый стол с участием руководителей министерства по курортам и туризму Абхазии, региональных СМИ РФ и СМИ Абхазии посвященный продвижению курортов Абхазии в СМИ

Много спроса, мало информации

Среди журналистов оказались и давние поклонники Абхазии. Главный редактор новосибирской газеты "Советская Сибирь" Наталья Шрейдер уже 16 лет ежегодно приезжает в республику на отдых.

"За эти годы я видела, как менялись курорты республики в лучшую сторону и видела, как менялся контингент туристов, которые сюда приезжают. Когда –то давно, когда я приехала, жила в каких-то небольших комнатках. Приятно видеть, что инфраструктура с каждым годом улучшается и курортам есть, что предложить", - отметила она.

По словам Шрейдер, несмотря на то, что у жителей северных регионов есть спрос на бюджетный отдых на курортах Черного моря, информации об Абхазии в общем доступе мало.

"Поэтому у нас есть идея запустить проект "Абхазский алфавит" и от "а" до "я" рассказывать про достопримечательности республики посредством лайфхаков, на собственном опыте. Мы это видели и будем советовать читателям", - поделилась планами журналист.

Главная задача региональных журналистов сделать так, чтобы жители России без сомнений выбрали Абхазию местом своего отдыха, заявил представитель администрации города Владимир Игорь Ефремов.

"В Абхазии есть все для того, чтобы русские люди приезжали сюда и оставляли здесь свои деньги. Во-первых, здесь нет никакого языкового барьера, люди доброжелательны, красивые места и щадящие цены. Главное для российских журналистов писать об Абхазии честно, а с вашей стороны надо сделать так, чтобы для туристов было спокойно", - отметил он.

Журналисты как "абхазянки"

На встрече с абхазскими коллегами журналисты не только поделились мнением о способах развития курортов, но и поделились своими впечатлениями. Главный редактор газеты "Алтайская правда" Генри Роор признался, что Абхазия напоминает ему о советском детстве и похвастался, что уже успел искупаться в октябрьском море и даже словить рыбу к ужину.

О своих впечатлениях в социальных сетях рассказала и представитель красноярской газеты "Красноярский рабочий" Наталья Михальченкова, которая сравнила труд пчелы "абхазянки" с непрекращающейся работой журналистов. Фотографии журналистки уже заинтересовали подписчиков из Италии, которые пообещали посетить Абхазию.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг уверил коллег, что абхазские СМИ готовы сотрудничать с российскими изданиями и обмениваться полезной информацией.

Руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия Руслан Бганба отметил, что российские коллеги всегда могут обращаться за помощью, а также использовать материалы с сайта и прорабатывать темы совместно с корреспондентами и сотрудниками агентства.

"Также хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что в регионах России не редко бывают мероприятия, якобы связанные с Абхазией, но на самом деле не имеющие с ней ничего общего. Хотелось бы, чтобы вы объясняли это своим читателям и жителям регионов", - добавил он.

В конце мероприятия стороны обменялись памятными подарками, а также договорились учредить конкурс на лучшую статью о курортах Абхазии от региональных СМИ.

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