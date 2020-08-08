Более 160 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу за неделю

В среднем в сутки российско-абхазскую границу пересекают до 30 тысяч человек и шести тысяч транспортных средств.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 160 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу с 1 по 7 августа, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Сочинской таможни Марина Жупанова.

"Таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тысяч физлиц и 32 тысяч единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях", - отметила Жупанова.

Среди транспортных средств порядка 30 тысяч - легковые автомобили, 1200 автобусов и 1300 грузовиков.

"За последние сутки российско-абхазскую границу пересекли более 33 тысяч физлиц и шести с половиной тысяч единиц транспорта", - добавили в пресс-службе Сочинской таможни.

Российско-абхазская граница была открыта 1 августа.

Ранее на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба сообщил, что по его данным, в Абхазию через границу с Россией с 1 августа въехало до 200 тысяч человек.

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