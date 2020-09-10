16:05 10 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.53
  • EUR89.30
Поиск

Цены "рухнули": российские туроператоры рассказали о турах в Абхазию в сентябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
72810
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0a/1030910332.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200910/1030910365/Tseny-rukhnuli-rossiyskie-turoperatory-rasskazali-o-turakh-v-Abkhaziyu-v-sentyabre.html

Средние цены реально проданных турпакетов с вылетом из Москвы в Абхазию и на юг России 12-18 сентября по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik.  Средние цены на туры в Абхазию во второй половине сентября буквально "рухнули" - снижение составляет 27-30%, такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) по итогам анализа реально проданных турпакетов с вылетом 12-18 сентября.

Самые дешевые недельные туры на курорты Юга России с заездами 12-18 сентября стоят теперь от 16,7 тысяч рублей на двоих. Стартовые цены на Турцию – на прежнем уровне, а ценник на туры в Калининградский регион продолжают снижаться. 

"В Абхазии минимальные цены турпакетов также немного снизились, но не в такой степени, как на Юге России. Самый дешевый тур в Абхазию с заездом 12-18 сентября стоит сейчас около 22,3 тысяч рублей на двоих с перелетом", - сообщили в АТОР.

Похожая ситуация наблюдается и с продажами путевок в Крым. При этом можно отметить снижение минимальных цен на туры по всем черноморским направлениям без исключения, заключили в Ассоциации туроператоров.

Ранее заместитель министра республики по туризму Астамур Барциц рассказал в интервью радио Sputnik, что бронирование мест в объектах размещения республики на сентябрь приближается к 100 процентам.

Летний курортный сезон 2020 года в Абхазии начался с 1 августа, когда после четырех месяцев ограничительных мер в связи с опасностью распространения коронавируса была открыта абхазо-российская граница.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снег после сорокаградусной жары: природные катаклизмы в США
"Оскар" за политкорректность: новые правила американской академии удивили киноманов
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться