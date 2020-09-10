Цены "рухнули": российские туроператоры рассказали о турах в Абхазию в сентябре

Средние цены реально проданных турпакетов с вылетом из Москвы в Абхазию и на юг России 12-18 сентября по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Средние цены на туры в Абхазию во второй половине сентября буквально "рухнули" - снижение составляет 27-30%, такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) по итогам анализа реально проданных турпакетов с вылетом 12-18 сентября.

Самые дешевые недельные туры на курорты Юга России с заездами 12-18 сентября стоят теперь от 16,7 тысяч рублей на двоих. Стартовые цены на Турцию – на прежнем уровне, а ценник на туры в Калининградский регион продолжают снижаться.

"В Абхазии минимальные цены турпакетов также немного снизились, но не в такой степени, как на Юге России. Самый дешевый тур в Абхазию с заездом 12-18 сентября стоит сейчас около 22,3 тысяч рублей на двоих с перелетом", - сообщили в АТОР.

Похожая ситуация наблюдается и с продажами путевок в Крым. При этом можно отметить снижение минимальных цен на туры по всем черноморским направлениям без исключения, заключили в Ассоциации туроператоров.

Ранее заместитель министра республики по туризму Астамур Барциц рассказал в интервью радио Sputnik, что бронирование мест в объектах размещения республики на сентябрь приближается к 100 процентам.

Летний курортный сезон 2020 года в Абхазии начался с 1 августа, когда после четырех месяцев ограничительных мер в связи с опасностью распространения коронавируса была открыта абхазо-российская граница.

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