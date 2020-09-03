Почти "под завязку": в Минтуризма рассказали о бронировании в Абхазии на сентябрь

Летний курортный сезона 2020 года в Абхазии начался с 1 августа, когда после четырех месяцев ограничительных мер в связи с опасностью распространения коронавируса была открыта абхазо-российская граница.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Бронирование мест в объектах размещения Абхазии на сентябрь приближается к 100 процентам, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра республики по туризму Астамур Барциц.

"Бронирование даже захватывает октябрь, но все зависит от того, какая будет погода", - добавил он.

Барциц также отметил, что в период с 1 по 31 августа в Абхазии была зафиксирована положительная динамика посещения Рицинского национального парка. За август 2020 года достопримечательность посетили 140 тысяч человек, что на 28 тысяч больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Новоафонская пещера приняла 51 тысячу гостей, это на 26 тысяч меньше, чем в августе прошлого года, однако Барциц подчеркнул, что низкие показатели объясняются тем, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами в пещеру запускалось ограниченное количество посетителей.

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Пять тысяч человек за август побывали в Ботаническом саду, что на три тысячи меньше показателей прошлого года. Сухумский обезьяний питомник посетили четыре тысячи человек, это в два раза меньше данных 2019 года.

Ранее российский сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщал о том, что Гагра, Цандрыпш, Сухум, Новый Афон и Алахадзы составили пятерку популярных недорогих курортов Абхазии в бархатный сезон.

В интервью радио Sputnik член гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар отметила, что туристы уже планируют отдых в Абхазии на осень и даже зиму, однако, по ее данным, активно бронируются лишь места в отелях, но не в частном секторе.

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