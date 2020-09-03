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Почти "под завязку": в Минтуризма рассказали о бронировании в Абхазии на сентябрь

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200903/1030868530/Pochti-pod-zavyazku-v-Minturizma-rasskazali-o-bronirovanii-v-Abkhazii-na-sentyabr.html

Летний курортный сезона 2020 года в Абхазии начался с 1 августа, когда после четырех месяцев ограничительных мер в связи с опасностью распространения коронавируса была открыта абхазо-российская граница.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Бронирование мест в объектах размещения Абхазии на сентябрь приближается к 100 процентам, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель министра республики по туризму Астамур Барциц.

"Бронирование даже захватывает октябрь, но все зависит от того, какая будет погода", - добавил он.

Барциц также отметил, что в период с 1 по 31 августа в Абхазии была зафиксирована положительная динамика посещения Рицинского национального парка. За август 2020 года достопримечательность посетили 140 тысяч человек, что на 28 тысяч больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Отдых в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новоафонская пещера приняла 51 тысячу гостей, это на 26 тысяч меньше, чем в августе прошлого года, однако Барциц подчеркнул, что низкие показатели объясняются тем, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами в пещеру запускалось ограниченное количество посетителей.

Полностью интервью Астамура Барциц слушайте здесь >>

Пять тысяч человек за август побывали в Ботаническом саду, что на три тысячи меньше показателей прошлого года. Сухумский обезьяний питомник посетили четыре тысячи человек, это в два раза меньше данных 2019 года.

Ранее российский сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщал о том, что Гагра, Цандрыпш, Сухум, Новый Афон и Алахадзы составили пятерку популярных недорогих курортов Абхазии в бархатный сезон.

В интервью радио Sputnik член гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар отметила, что туристы уже планируют отдых в Абхазии на осень и даже зиму, однако, по ее данным, активно бронируются лишь места в отелях, но не в частном секторе.

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