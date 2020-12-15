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Абхазия стала одним из популярных направлений для новогоднего отдыха у россиян

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201215/1031465210/Abkhaziya-stala-odnim-iz-populyarnykh-napravleniy-dlya-novogodnego-otdykha-u-rossiyan.html

Большинство россиян предпочитают провести новогодние каникулы дома, такие планы у 85% опрошенных.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты оказались самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян, которые планируют отпраздновать Новый год за рубежом. Это следует из данных опроса сервиса "Яндекс.Путешествия", который был проведен в октябре-декабре.

85% россиян ответили, что проведут новогодние праздники дома. Основными причинами такого решения стали:
  • нехватки денежных средств - 34% респондентов, 
  • 29% опрошенных не изменяют традициям и всегда отмечают праздники дома,
  • 13% не стали планировать новогодние поездки из-за страха заразиться коронавирусом,
  • 9% не захотели уезжать из дома из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Тем не менее некоторые отправятся в путешествие, но в основном внутри страны. Наибольшей популярностью для внутреннего туризма пользуется Сочи, на втором месте - Москва, на третьем - Санкт-Петербург.

"Яндекс.Путешествия" - сервис для поиска отелей, билетов на самолеты, поезда и автобусы.

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