Абхазия стала одним из популярных направлений для новогоднего отдыха у россиян

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты оказались самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян, которые планируют отпраздновать Новый год за рубежом. Это следует из данных опроса сервиса "Яндекс.Путешествия", который был проведен в октябре-декабре.

85% россиян ответили, что проведут новогодние праздники дома. Основными причинами такого решения стали:

нехватки денежных средств - 34% респондентов,

29% опрошенных не изменяют традициям и всегда отмечают праздники дома,

13% не стали планировать новогодние поездки из-за страха заразиться коронавирусом,

9% не захотели уезжать из дома из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Тем не менее некоторые отправятся в путешествие, но в основном внутри страны. Наибольшей популярностью для внутреннего туризма пользуется Сочи, на втором месте - Москва, на третьем - Санкт-Петербург.

"Яндекс.Путешествия" - сервис для поиска отелей, билетов на самолеты, поезда и автобусы.

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