Новый год в субтропиках: почему россияне выбирают отдых в Абхазии

Посещения главных достопримечательностей страны за первые дни января бьют все рекорды. С чем связан такой туристический наплыв и за чем россияне приезжают в республику, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

За красивой природой и хорошей погодой

Новогодние каникулы в Абхазии продлятся до 10 января, с первых дней года погода балует не только местных жителей, но и туристов. Температура воздуха поднимается до 17 градусов, что превышает норму для начала января, потому что в аналогичное время в 2019 и 2020 годах столбик термометра поднимался максимум до 11 градусов.

Пять причин: почему нужно встретить Новый год в Абхазии

Туристы из России делятся впечатлениями о прекрасной погоде в Абхазии в социальных сетях. Зиля Вершинина в своем Instagram пишет, что приехали они с семьей из минус 15 в плюс 15.

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А Юлия рассказывает, что не может передать словами, какая в Абхазии прекрасная погода.

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Одно из самых популярных среди туристов направлений в начале января – озеро Рица. В 2021 году посещаемость за первые пять дней бьет все рекорды – более десяти тысяч человек уже посетили Рицинский реликтовый парк. Для сравнения, в 2020 году за весь январь озеро посетило около 11 тысяч человек. Местные жители и туристы стоят в пробках, чтобы увидеть зимнюю Рицу.

Но ради такой красоты не жалко и в пробках постоять. Анастасия Стародубцева поделилась в Instagram фотографией зимнего озера.

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Не отстает по популярности и Новоафонская пещера, по сравнению с первыми днями января 2020 года, в этом году показатели посещения возросли вдвое. С 1 по 3 января пещеру посетило более трех тысяч человек. Руководству пещеры даже пришлось ввести ежедневный график работы в новогодние праздники из-за большого потока туристов.

Пользователь Светлана поделилась своими впечатлениями о пещере, отметив то, что была она во многих пещерах, но новоафонская – лучшая.

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Прогнозы сбылись

Еще к концу декабря замминистра по туризму Астамур Барциц рассказывал радио Sputnik о том, что прогнозы на новогодние праздники хорошие: подтвержденная бронь составляла около 50 процентов, а загрузка в Сухуме и Гагрском районе была в районе 70-80 процентов. Он рассказал и о том, что в Новогодние праздники абхазские отельеры решили привлечь туристов с помощью системы "All inclusive" (Все включено прим.), в которую входил бесплатный новогодний стол и экскурсии.

По словам руководителя продаж санатория "Самшитовая роща" в Пицунде Алены Горбуновой, если в 2019 году заполняемость отеля в новогодние праздники была около 30 процентов, то в 2021 – 50-60 процентов. Она связывает это с тем, что санатории и курорты Краснодарского края близлежащие до Сочи были все распроданы, и люди поехали в Абхазию. Горбунова отметила, что высокая заполняемость была всего три дня, так как 3 января половина гостей санатория уехала, а 5 января в санатории отдыхают примерно 350 человек.

Съемочная группа Sputnik опросила туристов, гуляющих по набережной Сухума о том, почему они выбрали Абхазию для встречи Нового года.

Выяснилось, что многие приехали в республику из-за закрытых границ с другими странами, но о своем решении не жалеют и в будущем хотят приехать отдыхать сюда снова.

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