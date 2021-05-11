Третий деловой форум "Visit Apsny" завершил свою работу

Международный деловой форум "Visit Apsny" прошел в Абхазии в третий раз. В нем приняли участие эксперты в сфере туризма из Абхазии и России.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие III Международного форума "Visit Apsny" состоялось в Гагра 11 мая.

В рамках форума были обсуждены темы взаимосвязи развития сельского хозяйства и туризма, развития агротуризма и гастротуризма в Абхазии, обучение персонала в сфере сервиса и гостеприимства, классификация отелей.

В форуме приняли участие эксперт научно-экспертного совета Совета Федерации Госдумы России Елена Чурина, руководитель департамента образовательных технологий Федерации рестораторов и отельеров России Светланы Преутеско, президент "Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства" Елена Папиж, заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, глава Госстандарта Абхазии Галуст Трапизонян, руководитель ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Деловой форум "Visit Apsny" впервые прошел в Абхазии в 2018 году. Организатором форума выступил "Абхазский союз туризма" в партнерстве с "Ассоциацией сельхозпроизводителей Абхазии", туристическими компаниями "Ацетук тревел" и "Visit Abkhazia". Информационным партнером выступило Информационное агентство Sputnik Абхазия.

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