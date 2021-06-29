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Спрос на туры в Абхазию увеличился из-за ограничений в Краснодарском крае

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210629/1032733254/Spros-na-tury-v-Abkhaziyu-uvelichilsya-iz-za-ogranicheniy-v-Krasnodarskom-krae.html

В ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что отсутствие достаточного количества мест размещения сдерживает поток туристов в республику.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Алексей Стефанов. В АТОР зафиксировали рост интереса граждан России к отдыху в Абхазии.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Дело в том, что в Краснодарском крае с 1 июля вступят в силу дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Без ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации в отели, пансионаты и санатории заселиться не получится. Ас 1 августа -только с сертификатом о вакцинации (за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, но им нужен будет ПЦР-тест).

"Мы наблюдаем небольшой рост – порядка 5% (по сравнению с прошлой неделей – ред.). Но такой скромный масштаб только по одной причине - в республике осталось очень мало свободных мест. Продажи были активными еще до объявления ограничительных мер в Краснодарском крае, там уже все скуплено и теперь туристу деваться просто некуда", - рассказал Sputnik Абхазия руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

В АТОР подсчитали возможные потери от ковидных ограничений - 40-55 миллиардов рублей. Как рассказала Sputnik Абхазия руководитель ассоциации Майя Ломидзе, в июле от запланированных поездок может отказаться от 20 до 25%туристов, а в августе уже от 50 до 80%.

"Мы сейчас мониторим три направления, на которые смогут поменять Краснодарский край туристы - Абхазию, Крым и Турцию. Но всплеска покупок путевок не наблюдается. А причина проста - все более-менее приличное в Абхазии и Крыму уже распродано", - отметила она.

Турция пока стоит особняком в этом списке - не каждый россиянин готов рискнуть, выезжая так далеко, учитывая, что вернуться домой оттуда в случае экстренной ситуации будет не так просто, как из Абхазии или Крыма.

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