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Российские туристы выбрали Гагру среди курортов, где можно вкусно поесть

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210716/1032848328/Rossiyskie-turisty-vybrali-Gagru-sredi-kurortov-gde-mozhno-vkusno-poest.html

Ко Дню вкусной еды, 16 июля, сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российские туристы выбрали Гагру среди курортов, где можно вкусно поесть во время отпуска. Об этом говорят данные опроса сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU среди пользователей соцсетей.

Первое место у гурманов заняла Гагра с 23% голосов, Сочи попал на вторую строчку с 21%, третье место досталось Казани - 17%. 

Десять направлений с самой вкусной едой:

  • Гагра, 23%
  • Сочи, 21%
  • Казань, 17%
  • Санкт-Петербург, 15%
  • Севастополь, 7%
  • Москва, 5%
  • Пятигорск, 5%
  • Ростов-на-Дону, 4%
  • Воронеж, 1%
  • Волгоград, 1%

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