СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российские туристы выбрали Гагру среди курортов, где можно вкусно поесть во время отпуска. Об этом говорят данные опроса сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU среди пользователей соцсетей.

Первое место у гурманов заняла Гагра с 23% голосов, Сочи попал на вторую строчку с 21%, третье место досталось Казани - 17%.

Десять направлений с самой вкусной едой:

Гагра, 23%

Сочи, 21%

Казань, 17%

Санкт-Петербург, 15%

Севастополь, 7%

Москва, 5%

Пятигорск, 5%

Ростов-на-Дону, 4%

Воронеж, 1%

Волгоград, 1%

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