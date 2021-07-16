СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российские туристы выбрали Гагру среди курортов, где можно вкусно поесть во время отпуска. Об этом говорят данные опроса сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU среди пользователей соцсетей.
Первое место у гурманов заняла Гагра с 23% голосов, Сочи попал на вторую строчку с 21%, третье место досталось Казани - 17%.
Десять направлений с самой вкусной едой:
- Гагра, 23%
- Сочи, 21%
- Казань, 17%
- Санкт-Петербург, 15%
- Севастополь, 7%
- Москва, 5%
- Пятигорск, 5%
- Ростов-на-Дону, 4%
- Воронеж, 1%
- Волгоград, 1%
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