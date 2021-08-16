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Абхазия остается в тройке самых дешевых направлений отдыха в конце августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России продолжает мониторинг цен на российских и зарубежных курортах.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Абхазия входит в тройку направлений с самыми низкими ценами на пляжный отдых во второй половине августа. При этом минимальные цены на отдых в республике существенно подросли за две недели – на 24%, пишет Ассоциация туроператоров России. 

Туров в Абхазию на десять ночей с перелетом дешевле, чем 48,7 тысячи рублей на двоих уже не купить. Еще в начале августа можно было купить тур за 39,3 тысячи.

Аналитики АТОР проводят замеры раз в две недели, за основу взяты данные федеральной сети турагентств "1001 тур".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Дешевле, чем в Абхазии, можно отдохнуть на курортах Краснодарского края, в частности - Сочи и Анапа: с перелетом на десять ночей и питанием можно купить за 34,7 – 36,3 тысячи рублей на двоих.

Средние цены на пакетный отдых в Краснодарском крае во второй половине августа значительно снизились, что в том числе связано с действующими там правилами заселения туристов.

В Крыму же, где для заселения не требуется сертификат о вакцинации, минимальная цена в конце августа выросла за первую половину августа сразу на 16 тысяч рублей или 46%, сейчас туров дешевле 52,2 тысячи не найти.  

Самое дешевое зарубежное направление во второй половине августа - Турция. Туда можно улететь по туру на двоих с перелетом, питанием "все включено" за 54,9 тысячи рублей.

Второе место по минимальной цене тура на 10 ночей занимает ОАЭ. Сейчас самый дешевый тур в ОАЭ с вылетами 16-20 августа июля на двоих в отель 3* можно купить за 75,9 тысячи рублей на двоих.

На третьем и четвертых местах – Болгария и Марокко. Далее следуют Египет, Албания, Хорватия и Греция.

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