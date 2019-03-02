Лера Адлейба: я счастлива вернуться на проект

Sputnik узнал у абсолютной победительницы первого сезона, что изменилось в ее жизни после победы и почему она решила снова попробовать себя на проекте.

Sputnik, Лев Рыжков

Встреча с друзьями

Международный проект "Ты супер!" помогает найти себя юным талантам, оставшимся без попечения родителей. Многие дети, прошедшие через его сцену, решили стать профессиональными артистами, пошли учиться в музыкальные колледжи и училища.

© Sputnik / Томас Тхайцук Адлейба о "Ты супер!": одно удовольствие здесь находиться

В новом сезоне создатели проекта "Ты супер!" решили отойти от стандартных правил. Они собрали вместе и новичков, и участников прошлых сезонов. 36 участников уже пели на проекте в первом и втором сезонах. 21 ребенок выступит на проекте в первый раз. Зрителям тоже очень интересно, удалось ли им стать артистами? Как развился их талант?

Лера Адлейба – безусловный фаворит. Девочка, которая не знала нот, но пела лучше всех, теперь познакомилась с музыкальной грамотой. Рассчитывает ли она на победу?

"Я не приехала сюда за победой, - сказала Лера. - В первую очередь я приехала сюда за опытом. Я очень обрадовалась, что снова окажусь здесь, что встречусь со своими друзьями, по которым соскучилась. Мне не хватало друзей. В первом сезоне мне было трудно с ними расставаться. Мы несколько раз встречались, но у нас не было возможности жить и работать вместе. Хотя мы иногда и виделись. А теперь я могу видеть своих друзей каждый день".

© Sputnik / Нина Зотина Валерия Адлейба

Скучаю по солнышку

"Моя жизнь изменилась на "до" и "после" - призналась Лера Адлейба. - В Абхазии меня многие узнают, когда я гуляю по улице, просят сфотографироваться. Я никогда не отказываю, потому что сделать фото - просто и легко. Если это может порадовать кого-нибудь, то с удовольствием".

После проекта Лера начала профессионально заниматься вокалом.

"Раньше в интернате я просто учила песни на слух, и профессиональной подготовки у меня не было, - рассказала юная певица. - У меня не было музыкального образования, и я, честно говоря, ничего не понимала. А сейчас все по-другому. Я пошла учиться в музыкальную школу. Стала очень много выступать. Мы с мамой постоянно куда-то ездим".

Лера призналась, что уже очень сильно соскучилась по любимой Абхазии.

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"Мне очень не хватает тепла, - сказала победительница первого сезона. - Я не привыкла к холоду. Я человек юга и скучаю по солнышку. В Абхазии снег бывает раз в десять лет, а здесь его очень много. Как-то непривычно".

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