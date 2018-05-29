Седьмое взаимное: как проходило заседание, посвященное признанию Абхазии Сирией

Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

Признание Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия — знаковое событие, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

"Признаюсь, что мы немногим ранее узнали о том, что Сирийская Арабская Республика признала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Это произошло в преддверии 25-летия нашей победы и 10-летия признания со стороны Российской Федерации", — добавил вице-президент.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что после взаимного признания отношения между Абхазией и Сирией будут наполняться конкретным содержанием.

"Как по линии внешнеполитического ведомства нашей республики, так и других профильных структур на протяжении нескольких последних лет проводилась последовательная и планомерная работа по налаживанию полноформатного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой", — сказал глава МИД Абхазии.

Сделан очередной важнейший шаг на пути укрепления международных позиций Республики Абхазия, сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.