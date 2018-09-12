Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в Лыхны

ГУДАУТА, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района в среду 12 сентября. Над могилой Геннадия Гагулия почетный караул произвел три ружейных залпа, передает с места корреспондент Sputnik.

Траурный митинг прошел во Дворце культуры Гудаутского района. Его открыл бывший премьер-министр страны Вячеслав Цугба. Он выразил соболезнования семье и близким Гагулия и передал слово президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия>>

"Наша страна понесла тяжелую утрату. Трагическая гибель видного государственного деятеля Геннадия Леонидовича Гагулия потрясла не только граждан Абхазии, но и многих наших зарубежных друзей. Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии", — сказал президент.

Абхазии за рубежом соболезнуют в связи с гибелью Геннадия Гагулия>>

Он подчеркнул, что Геннадий Гагулия был человеком скромным, никогда громогласно не говорил о своих личных заслугах, но о них знают люди, стоявшие у истоков победы народа Абхазии.

Возглавляя долгие годы Торгово-промышленную палату республики, Геннадий Гагулия сумел заметно поднять ее престиж, создать молодой и энергичный коллектив, способный влиять на социально-экономическую ситуацию в стране, отметил Хаджимба.

Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе>>

Проститься с видным политическим деятелем в Гудауту съехались тысячи людей со всей страны и зарубежья, среди которых российский министра по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев.

© Sputnik / Илона Хварцкия Похороны Геннадия Гагулия

На церемонии прощания зачитали соболезнования от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада. По словам Вячеслава Цугба, со дня гибели Геннадия Гагулия в адрес главы государства и семьи погибшего поступили десятки телеграмм и писем со словами сочувствия.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября он погиб в дорожно-транспортном происшествии.