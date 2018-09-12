20:47 12 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.57
  • EUR80.65
Поиск
Похороны Геннадия Гагулия

Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в Лыхны

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (44)
987 0 0

Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября.

ГУДАУТА, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района в среду 12 сентября. Над могилой Геннадия Гагулия почетный караул произвел три ружейных залпа, передает с места корреспондент Sputnik. 

Траурный митинг прошел во Дворце культуры Гудаутского района. Его открыл бывший премьер-министр страны Вячеслав Цугба. Он выразил соболезнования семье и близким Гагулия и передал слово президенту Абхазии Раулю Хаджимба. 

Соболезнования в Facebook по случаю гибели премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия
© Sputnik .
Памяти Гагулия: пользователи социальных сетей скорбят об утрате премьер-министра

В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия>>

"Наша страна понесла тяжелую утрату. Трагическая гибель видного государственного деятеля Геннадия Леонидовича Гагулия потрясла не только граждан Абхазии, но и многих наших зарубежных друзей. Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова.  Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии", — сказал президент.  

Абхазии за рубежом соболезнуют в связи с гибелью Геннадия Гагулия>>

Он подчеркнул, что Геннадий Гагулия был человеком скромным, никогда громогласно не говорил о своих личных заслугах, но о них знают люди, стоявшие у истоков победы народа Абхазии.

Возглавляя долгие годы Торгово-промышленную палату республики, Геннадий Гагулия сумел заметно поднять ее престиж, создать молодой и энергичный коллектив, способный влиять на социально-экономическую ситуацию в стране, отметил Хаджимба. 

Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе>>

Проститься с видным политическим деятелем в Гудауту съехались тысячи людей со всей страны и зарубежья, среди которых российский министра по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев.

Похороны Геннадия Гагулия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Похороны Геннадия Гагулия

На церемонии прощания зачитали соболезнования от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада. По словам Вячеслава Цугба, со дня гибели Геннадия Гагулия в адрес главы государства и семьи погибшего поступили десятки телеграмм и писем со словами сочувствия. 

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября он погиб в дорожно-транспортном происшествии

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (44)
Теги:
прощание, соболезнования, похороны, Кабинет Министров Абхазии, Геннадий Гагулия, Гудаутский район, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Мягкая игрушка висит на капельнице, архивное фото
    Смертельный обед

    Трехлетняя девочка умерла в инфекционной больнице Шымкента после обеда в одном из городских кафе.

  • ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Дело ТЭЦ

    Секретарь Совбеза Кыргызстана рассказал о крупных коррупционных схемах, которые использовались при модернизации ТЭЦ в Бишкеке.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Санкции против России: кто на самом деле проиграл
Антироссийские санкции: кто на самом деле проиграл

Соцсети

Sputnikabkhazia