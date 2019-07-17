Луна в тени: жители планеты увидели частичное затмение спутника Земли

На пике затмения было скрыто порядка 45% диска, при этом цвет спутника Земли стал кроваво-красным. Это уже четвертое затмение в текущем году.
В общей сложности вся фаза длилась около двух часов. В России лучше всего это явление было видно в Крыму и на Северном Кавказе.
По словам астрономов, 26 декабря земляне смогут увидеть кольцевое солнечное затмение, при котором от звезды останется только тонкая полоска окружности.
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