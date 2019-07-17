17:37 17 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR70.56
Поиск
Видео

Луна в тени: жители планеты увидели частичное затмение спутника Земли

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Youtube/RT на русском

В ночь на 17 июля жители Европы, Африки, Австралии и Южной Америки наблюдали частичное лунное затмение.

На пике затмения было скрыто порядка 45% диска, при этом цвет спутника Земли стал кроваво-красным. Это уже четвертое затмение в текущем году.

В общей сложности вся фаза длилась около двух часов. В России лучше всего это явление было видно в Крыму и на Северном Кавказе.

По словам астрономов, 26 декабря земляне смогут увидеть кольцевое солнечное затмение, при котором от звезды останется только тонкая полоска окружности.

Смотрите также:

 

По теме

"Кровавая Луна" над Сухумом: самое долгое лунное затмение XXI века
Пятница 13: солнечное затмение совпало с суперлунием
Теги:
Луна, затмение


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ангела Меркель: взгляд в прошлое
В тени Земли: жители нескольких континентов увидели частичное лунное затмение
Луна в тени: жители планеты увидели частичное затмение спутника Земли
Американская бабочка в Абхазии
Крылатый вредитель: все об американской бабочке
Соцсети
Sputnikabkhazia