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Иран превысил допустимый ядерной сделкой уровень обогащения урана

© AP Photo. Vahid Salemi, File
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Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Иран довел обогащение урана до 4,5%, тем самым превысив предусмотренный в ядерной сделке показатель, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

"Сегодня утром мы преодолели границу обогащения урана в 4,5%", — цитирует его агентство IRNA.

Отмечается, что в 3,67% превышает предусмотренный договором показатель.

Флаг Ирана. Архивное фото.
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"Мы сейчас не нуждаемся в 20% топливе, если захотим, то будем производить. Никаких препятствий и проблем в этом деле у нас нет", - цитирует Камальванди агентство IRNA.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

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В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.

Дональд Трамп
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В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Тегерана "обратимы".

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Ядерная сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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В мае 2018-го Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

В том числе вводятся вторичные санкции, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля.

Оставшаяся пятерка и Тегеран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход санкций США, но работа по этому направлению идет медленно.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. В Тегеране заявили, что оставшиеся участники сделки неспособны решить возникшие проблемы.

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Берлину, Парижу, Лондону, Пекину и Москве было дано 60 дней для обеспечения интересов Исламской Республики, но ситуация не изменилась, что привело ко второму этапу сокращения обязательств.

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Теги:
уран, Иран


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