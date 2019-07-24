Плантация будущего: как "реанимируют" исконные сорта абхазского винограда

Крупное предприятие "Вина и воды Абхазии" начали работу по возрождению аборигенных сортов винограда около 15 лет назад.

На плантациях гумистинского участка ООО "Вина и воды Абхазии" произрастают около 40 сортов европейского винограда и 22 сорта абхазского винограда. Местный виноград пока не может конкурировать с другими, так как его количества не хватает для промышленного производства.

Из 60 известных сортов аборигенного винограда сегодня в Абхазии встречаются чуть больше двадцати. Причиной исчезновения стала филлоксера, которая попала в страну из Европы в начале XX века. С этим насекомым по-прежнему приходится бороться, а также с мраморным клопом.

Сегодня на плантациях вблизи реки Гумиста в Сухумском районе местные агрономы пытаются развить такие сорта винограда, как качич, красный ачандарский виноград, ажьшкуакуа, агбажь, млахуы, ауасархуа. Многие из них сегодня встречаются в единичном экземпляре.

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