22:03 24 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR70.32
Поиск
Видео

Плантация будущего: как "реанимируют" исконные сорта абхазского винограда

Получить короткую ссылку
7610
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Крупное предприятие "Вина и воды Абхазии" начали работу по возрождению аборигенных сортов винограда около 15 лет назад.

На плантациях гумистинского участка ООО "Вина и воды Абхазии" произрастают около 40 сортов европейского винограда и 22 сорта абхазского винограда. Местный виноград пока не может конкурировать с другими, так как его количества не хватает для промышленного производства.

Виноград
CC0
Курс на рост: как возрождают аборигенные сорта винограда в Абхазии

Из 60 известных сортов аборигенного винограда сегодня в Абхазии встречаются чуть больше двадцати. Причиной исчезновения стала филлоксера, которая попала в страну из Европы в начале XX века. С этим насекомым по-прежнему приходится бороться, а также с мраморным клопом.

Сегодня на плантациях вблизи реки Гумиста в Сухумском районе местные агрономы пытаются развить такие сорта винограда, как качич, красный ачандарский виноград, ажьшкуакуа, агбажь, млахуы, ауасархуа. Многие из них сегодня встречаются в единичном экземпляре.

Читайте также:

По теме

Вина Абхазии получили два "золота" и два "серебра" на форуме в Сочи
Двухсотлетняя лоза из Ачандары: возвращение абхазского винограда
Теги:
Абхазия, виноделие


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Море символов: День флага в Абхазии
Шашлык от Симоньян: лучшие объявления и рецепты в Instagram Леди Гаги
Эволюция национальных символов Абхазии
Путь флага: от абхазского царства до независимого государства
Соцсети
Sputnikabkhazia