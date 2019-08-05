Волна массовых убийств в США: 29 человек погибли, десятки ранены

Как минимум 29 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате массовых убийств в США 3 и 4 августа.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.

В тот же день в ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

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