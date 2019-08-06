19:21 06 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.20
  • EUR73.07
Поиск
Видео

Последние кадры Андрея Стенина: пять лет со дня гибели фотожурналиста

Получить короткую ссылку
1610
Новости
Все новости
Все новости

Пять лет назад под Донецком погиб фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин.

Автомобиль, в котором фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными и сожжен на шоссе 6 августа 2014 года.

Андрею было 33 года.

Указом президента России фотожурналист посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Имя Андрея Стенина носит Международный конкурс фотожурналистики, который ежегодно проводит "Россия сегодня". Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.

Читайте также:

Теги:
Россия, журналистика, фотоконкурсы, Андрей Стенин


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Жевание листьев коки и оленьи упряжки: будни и праздники коренных народов мира
Выход США из ДРСМД: какие страны оказались под ударом
Смертельная статистика: убийства и суициды в странах ЕС
Печальная статистика: суициды и убийства в странах ЕС
Соцсети
Sputnikabkhazia