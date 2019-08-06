Последние кадры Андрея Стенина: пять лет со дня гибели фотожурналиста

Пять лет назад под Донецком погиб фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин.

Автомобиль, в котором фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными и сожжен на шоссе 6 августа 2014 года.

Андрею было 33 года.

Указом президента России фотожурналист посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Имя Андрея Стенина носит Международный конкурс фотожурналистики, который ежегодно проводит "Россия сегодня". Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.

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