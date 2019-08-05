МИД России: США стали могильщиками ДРСМД

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратило действие с пятницы 2 августа по инициативе США.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него", - сказал Рябков.

Москва неоднократно пыталась вывести американцев на конструктивный разговор, заверил дипломат.

"Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу сохранения договора. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно. Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД", - отметил он.

Замглавы МИД отметил, что Россия все еще призывает США отказаться от планов развертывания ракет средней и меньшей дальности и напомнил, что президент Владимир Путин объявил об отказе от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса.

"Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно", - подчеркнул Рябков.

Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для России, выразил уверенность Рябков.

"Мы будем анализировать происходящее на этом азимуте, в этом секторе очень внимательно. И наши ответные шаги будут выстраиваться в режиме парирования угроз, которые гипотетически могут возникнуть для России с разных направлений", - заявил он.

По словам дипломата, Москва будет принимать решение о месте размещения своих вооружений в зависимости от того, где разместит свои вооружения американская сторона.

"Если развертывание новых американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования указанных угроз. Но это справедливо и для европейского направления в равной мере", - пояснил Рябков.

Он подчеркнул, что "предвосхищать что-либо сейчас было бы не просто безответственно с точки зрения дальнейшей раскачки всей ситуации в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности, но и безответственно с точки зрения сохранения за нами максимальной свободы маневра в этой сфере".

"Нам надо вначале понять, что будет происходить на уровне практических дел, а не просто каких-то комментариев, заявлений, сигналов, намеков, обсуждений, спекуляций и так далее", - добавил Рябков.

Сергей Рябков, также отметил, что в условиях новых угроз от США Россия будет предпринимать исчерпывающие действия для обеспечения своей безопасности.

"В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом, как было объявлено президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 2 февраля, наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса", - сказал Рябков на брифинге в понедельник.

Россия настаивает, чтобы ядерные потенциалы Франции и Британии принимались в расчет при обсуждении возможных новых соглашений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, при любых дальнейших шагах в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями, при обсуждении перспектив тех или иных переговорных форматов, тех или иных возможных гипотетически соглашений мы будем настаивать на том, чтобы в этом процессе принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании", - сказал Рябков на брифинге.

"В последнее время мы слышим, что наращивания соответствующих сил и средств в указанных странах не происходит, что после проведения определенных сокращений они стабилизировались на некоем уровне, но это не меняет нашей позиции, поскольку с заключением в 2010 году договора о СНВ мы практически вплотную подошли к рубежу, за которым любые дальнейшие шаги в этой сфере возможны только при учете всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, и потенциалов всех государств, которые обладают соответствующими возможностями в оружейной, то бишь ракетно-ядерной сфере", - отметил замглавы МИД России.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

СССР и США подписали договор в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.

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