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Вышел на охоту: новейший российский беспилотник совершил первый полет

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Минобороны РФ

Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны России. Первый полет БЛА "Охотник" продолжался более 20 минут.

Первый полет беспилотника "Охотник" продолжался более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился. Созданный БЛА "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. 

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