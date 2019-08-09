Нападай и защищайся: в Sputnik прошла "схватка" двух каратистов

Кубок и Первенство Европы каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха пройдут в Абхазии 10 и 11 августа. В них примут участие более 100 спортсменов из России и стран СНГ.
На пресс-конференции в Sputnik каратисты показали несколько основных защитных и атакующих приемов вида боевого искусства.
Каратэ-до Шотокан - всемирно известная система воспитания личности человека, созданная Великими Мастерами Гитином и Ёшитакой Фунакоши, является основой для других школ и стилей каратэ-до, существующих и возникающих в настоящее время. Каратэ-до практикуется для достижения Фудо-шин – "сознания, которое нельзя сдвинуть".
Кубок и Первенство Европы каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха пройдут на базе гостиничного комплекса "Айтар" в воскресенье 11 августа в 13:00.
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