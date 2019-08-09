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Нападай и защищайся: в Sputnik прошла "схватка" двух каратистов

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Пресс-конференция, посвященная Кубку и Первенству Европы по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха, прошла в пресс-центре Sputnik 9 августа.

Кубок и Первенство Европы каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха пройдут в Абхазии 10 и 11 августа. В них примут участие более 100 спортсменов из России и стран СНГ.

Пресс-конференция в Sputnik Абхазия
© Sputnik
Финальная схватка: в Абхазии пройдет турнир по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха

На пресс-конференции в Sputnik каратисты показали несколько основных защитных и атакующих приемов вида боевого искусства.

Каратэ-до Шотокан - всемирно известная система воспитания личности человека, созданная Великими Мастерами Гитином и Ёшитакой Фунакоши, является основой для других школ и стилей каратэ-до, существующих и возникающих в настоящее время. Каратэ-до практикуется для достижения Фудо-шин – "сознания, которое нельзя сдвинуть".

Кубок и Первенство Европы каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха пройдут на базе гостиничного комплекса "Айтар" в воскресенье 11 августа в 13:00.

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Теги:
Абхазия, каратэ


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