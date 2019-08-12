Юные воины: как "киаразовцы" отстрелялись на учениях по огневой подготовке

Военно-патриотический лагерь для подопечных благотворительного фонда "Киараз" был организован впервые. Тридцать ребят из многодетных семей проведут каникулы в селе Чхортол с 6 по 13 августа.
По просьбе руководства "Киараза" военные Министерства обороны Абхазии провели для молодых "бойцов" тактические занятия и огневую подготовку. Последняя часть занятий была самой интересной и эмоциональной.
На траве расстелили коврики для ведения огня с положения лежа. Деревянные мишени поставили примерно в 70 метрах от них.
"Ахаца (мужчина-ред.), настоящий воин", - громко закричал Ян Когония, приблизившись к мишени после стрельбы. Он набрал наибольшее количество очков и победил в соревнованиях.
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