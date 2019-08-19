Бабочки не то, чем кажутся: нашествие насекомых в Сочи

Американская бабочка – опасный карантинный вредитель, которая представляет опасность для 300 видов растений.

Вред растениям наносит не сама бабочка, а ее гусеница. На раннем этапе развития гусеницы выедают мякоть листьев, с одной стороны листа остается эпидермис, а гусеницы старших возрастов съедают лист полностью. Кроме того, гусеницы выделяют липкую паутину, которая защищает их от поедания птицами.

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи насекомые уничтожают деревья и кустарники. По словам специалистов, насекомые атакуют в основном центр курорта, другие районы пострадали частично. К резкому увеличению числа вредителей привела устойчиво жаркая погода.

В Абхазии тоже есть локальные очаги сильного поражения. Как рассказал в интервью Sputnik начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия, локальные очаги есть уже в Гудаутском и Очамчырском районах. Речь идет об улицах и нескольких дворах. Но поражение сильное.

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