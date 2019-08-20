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На старт: робот Федор готовится к полету на космическом корабле

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© Видео RUPTLY/официальные аккаунты в твиттер

На космодроме Байконур началась подготовка ракеты "Союз-2.1а" для запуска космического корабля "Союз МС-14".

Вместо международной команды исследователей, на Международную космическую станцию в этот раз отправится антропоморфный робот Федор с коробкой тульских пряников.

Робот может повторять движения оператора в специальном экзоскелете.

Пуск запланирован на 22 августа.

О научной миссии необычного космонавта - смотрите на видео.

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Теги:
Байконур (космодром)


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На старт: робот Федор готовится к полету на космическом корабле
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