На старт: робот Федор готовится к полету на космическом корабле

Вместо международной команды исследователей, на Международную космическую станцию в этот раз отправится антропоморфный робот Федор с коробкой тульских пряников.
Робот может повторять движения оператора в специальном экзоскелете.
Пуск запланирован на 22 августа.
О научной миссии необычного космонавта - смотрите на видео.
Читайте также:
-
Хажби в папахе: Рогозину показали робота, танцующего лезгинку
-
На орбиту с аватаром: экипаж МКС и робот FEDOR провели совместную тренировку
-
"Роскосмос" подготовит робота "Федора" к полету на МКС