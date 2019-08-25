Чудесное спасение: как выжить после удара током в шесть тысяч вольт

Следственный комитет России по Мурманской области опубликовал видео инцидента, произошедшего в июле этого года на горно-обогатительном комбинате.

Рабочего горно-обогатительного комбината в Мурманской области ударило током во время того, как он демонтировал кабель.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 60 процентов тела. Он выжил.

На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет России по Мурманской области, виден взрыв и столб дыма. Инцидент произошел в июле.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

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