Чудесное спасение: как выжить после удара током в шесть тысяч вольт

Рабочего горно-обогатительного комбината в Мурманской области ударило током во время того, как он демонтировал кабель.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами 60 процентов тела. Он выжил.
На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет России по Мурманской области, виден взрыв и столб дыма. Инцидент произошел в июле.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
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