Обоснованно и справедливо: Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи

Подольский суд в Киеве освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.
"Я считаю, что это решение обоснованное и справедливое, за ним нет ничего сверхъестественного", - сказал Вышинский журналистам в суде.
Журналист находился под стражей с мая 2018 года по недоказанному обвинению в госизмене.
Дело Вышинского
Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Как заявлял адвокат Вышинского Андрей Доманский, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
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