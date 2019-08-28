Обоснованно и справедливо: Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи

Журналист будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Подольский суд в Киеве освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.

"Я считаю, что это решение обоснованное и справедливое, за ним нет ничего сверхъестественного", - сказал Вышинский журналистам в суде.

Журналист находился под стражей с мая 2018 года по недоказанному обвинению в госизмене.

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

Как заявлял адвокат Вышинского Андрей Доманский, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.

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