Маргарита Симоньян о Кирилле Вышинском: человек невероятного мужества

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подробности разговора с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Киевский апелляционный суд решил освободить руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского из-под стражи.

Меру пресечения изменили на личное обязательство. Журналист будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Его освободили в зале суда и выпустили из стеклянного бокса.

Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

Как заявлял адвокат Вышинского Андрей Доманский, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.

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