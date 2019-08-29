Специальная подготовка: на автотрассу в Татарстане приземлились 14 военных самолетов

Двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане.

При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура.

После подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги.

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