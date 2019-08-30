По стопам Гагарина: как экипажи МКС сдают экзамены

В центре подготовки космонавтов тестируют как основной, так и дублирующий экипажи.

Первыми к испытаниям приступили космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт НАСА Томас Маршберн и участник космического полета от ОАЭ Султан Аль Неяди. Все они входят в дублирующий состав. В основном составе – россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури.

В течение суток экипаж должен провести 42 эксперимента. Ближайшая экспедиция на МКС состоится в сентябре.

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