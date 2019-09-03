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Почти Версаль: необычный ремонт сделали в екатеринбургской школе

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© Видео Ruptly

В соцсетях уже не первый день не утихают споры о необычном ремонте в средней общеобразовательный школе № 106 в Екатеринбурге.

Его сделал выпускник учебного заведения, а ныне российский бизнесмен и меценат Андрей Симановский. Бизнесмен намерен продолжить ремонт школы №106, если не будут возражать ученики и их родители.

Он готов за год полностью отделать золотой плиткой и мрамором коридоры и кабинеты в этой школе. В проекте - новое здание столовой, спорткомплекс, ландшафтный дизайн на территории.

Что так возмутило пользователей – смотрите в видео.

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