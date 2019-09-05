Пятилетие минского протокола: что изменилось за это время в Донбассе

Подписанный документ состоял из 12 пунктов и предполагал обмен удерживаемыми лицами, обязательство Киева принять закон об особом статусе районов Донбасса и многое другое.
В течение года ключевые аспекты протокола не были выполнены, а в феврале 2015-го в Минске прошли переговоры в "нормандском формате" и параллельно контактная группа готовила документ, направленный на снижение напряженности в Донбассе.
В итоге были приняты два документа: один – комплекс мер по реализации Минских договоренностей, второй – декларация в поддержку действий, направленных на реализацию протокола.
Единственным успехом Минских соглашений, по мнению экспертов, считается проведенный в конце 2017 года масштабный обмен пленными. Стороны и в дальнейшем планировали продолжать этот процесс, однако он застопорился.
Добиться устойчивого прекращения огня в Донбассе также до сих пор не удается. С 21 июля наступило очередное перемирие, впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля, в частности публикацией приказов о прекращении огня, запретом на размещение вооружения в населенных пунктах и другими.
По информации ООН, жертвами конфликта в Донбассе за все время стали около 13 тысяч человек.
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