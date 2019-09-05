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Пятилетие минского протокола: что изменилось за это время в Донбассе

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© Видео Ruptly / AP Photo/Sergei Grits

Пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был подписан протокол между властями Украины и самопровозглашенных ЛНР и ДНР при посредничестве России и ОБСЕ. Что изменилось с тех пор – смотрите на видео.

Подписанный документ состоял из 12 пунктов и предполагал обмен удерживаемыми лицами, обязательство Киева принять закон об особом статусе районов Донбасса и многое другое.

В течение года ключевые аспекты протокола не были выполнены, а в феврале 2015-го в Минске прошли переговоры в "нормандском формате" и параллельно контактная группа готовила документ, направленный на снижение напряженности в Донбассе.

© Foto / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к силовому методу решения конфликта

В итоге были приняты два документа: один – комплекс мер по реализации Минских договоренностей, второй – декларация в поддержку действий, направленных на реализацию протокола.

Единственным успехом Минских соглашений, по мнению экспертов, считается проведенный в конце 2017 года масштабный обмен пленными. Стороны и в дальнейшем планировали продолжать этот процесс, однако он застопорился.

Добиться устойчивого прекращения огня в Донбассе также до сих пор не удается. С 21 июля наступило очередное перемирие, впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля, в частности публикацией приказов о прекращении огня, запретом на размещение вооружения в населенных пунктах и другими.

По информации ООН, жертвами конфликта в Донбассе за все время стали около 13 тысяч человек.

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Теги:
"Нормандская четверка", Украина, ЛНР, ДНР


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