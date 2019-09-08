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Замечаний нет: Квициниа прокомментировал ход выборов в Абхазии

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (186)
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© Sputnik

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа проголосовал во втором туре выборов президента Абхазии.

Квициниа проголосовал на избирательном участке № 3, расположенном в здании Домуправления № 3 города Сухум, куда он пришел вместе с сыном Еснатом и дочерью Сарией.

"Голосую за будущее. Настроение отличное. Я ожидаю, что наша страна будет идти вперед и процветать. У нашей команды пока нет замечаний по ходу голосования. После голосования пойду в штаб, буду общаться со своими друзьями, коллегами", – сказал Квициниа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (186)
Теги:
Алхас Квициниа, выборы президента Абхазии


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