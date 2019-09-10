Рауль Хаджимба рассказал о первостепенной задаче на посту президента

Первостепенная задача власти - обеспечение безопасности страны, сказал избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Мы находимся в очень сложном процессе, Грузия и ее сотоварищи ведут активную работу по воздействию не только на Абхазию, но и на Южную Осетию, мир остается очень хрупким. И поэтому наша задача - решить вопросы, связанные с безопасностью. Мы проговаривали с президентом России укрепление нашей обороноспособности, это главнейшая задача нашего государства, а все остальное, экономическое развитие, социальные вопросы - это наши внутренние вопросы, которые мы должны решать вместе. У нас есть резервы, чтобы решить вопросы, которые стоят перед нами, надо всем объединиться и создать необходимые условия, чтобы страна состоялась", - заметил он.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

За действующего главу государства Рауля Хаджимба проголосовали 39 тысяч 793 избирателей, а за Квициниа - 38 тысяч 766 человек. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

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