История солдата: как в Адзюбже проходят съемки фильма о герое Великой Отечественной

Один из главных героев фильма Азиз Агрба, который ушел на фронт в 1941 году и долгое время считался без вести пропавшим. В 2015 году проект "Возвращение имени" установил место захоронения солдата, его могила находится в городе Миллерово Ростовской области.

Авторы проекта "Возвращение имени", которые снимают второй документальный фильм "Поиск",заинтересовались историей Азиза Агрба и решили воссоздать события того самого дня на экране. Для съемок они выбрали дом семьи известного абхазского актера Нурбея Камкия. Старинный дом из дерева стал отличной декорацией для тех времен. Роль Азиза сыграл актер Молодежного театра Бадра Чантурия, маленькие актеры сыграли Лялю и ее младшего брата. В кадре появилась и сама Ляля Агрба.

Премьера фильма "Поиск" состоится в конце сентября. Проект осуществлен при поддержке Министерства обороны Абхазии.

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