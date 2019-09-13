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Конец войны: как Сирия привыкает к мирной жизни

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, но спустя 8 лет благодаря успехам сирийских войск и их союзников мирная жизнь постепенно возвращается.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью газете "Труд", что война в Сирии "действительно закончилась"

Лавров также отметил, что около 1,5 миллиона беженцев вернулись в Сирию с начала конфликта, а разговоры о том, что сирийские власти не создают условия для этого.

Он подчеркнул, что Россия активно содействует возвращению, в частности, беженцев из Ливана и Иордании.

Большинство западных стран создают недостаточно условий для возвращения сирийских беженцев, подчеркнул Лавров.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Лавров: около полутора миллиона беженцев вернулись в Сирию с начала конфликта

По мнению главы внешнеполитического ведомства России, в сложившихся обстоятельствах первоочередное значение получают задачи оказания гуманитарной помощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
беженцы, война в Сирии, Сирия


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