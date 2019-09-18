Плановый полет: “Белые лебеди” пролетели над Балтикой

Полет продолжался семь часов. На разных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, JAS-39 Gripen ВВС Швеции и F-18 ВВС Финляндии.

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — абсолютный мировой рекордсмен по вооруженности. Один "Белый лебедь" поднимает в воздух 45 тонн бомб и ракет (В-2 — 27 тонн, В-1 — 34 тонны, В-52 — 22 тонны). Максимальная взлетная масса у Ту-160 — 275 тонн, что тоже существенно больше, чем у конкурентов. Кроме того, у российского "стратега" самые мощные двигатели среди самолетов своего класса, а разгоняется он до 2300 километров в час — это лучший показатель для бомбардировщиков.

Читайте также: